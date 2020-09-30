Музей истории Сочи увековечен на почтовой карточке

/Культура/

К 100-летию Музея истории города-курорта Сочи по инициативе Почты России выпущены в обращение почтовая карточка и специальный штемпель для гашения.

30 сентября в г. Сочи состоялась памятная церемония специального гашения маркированной почтовой карточки, посвященной 100-летию музея истории города. В мероприятии приняли участие начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова, начальник Сочинского почтамта Алексей Машин, директор музея Елена Галищева.

К выпуску почтовых карточек с изображением главного корпуса музея был изготовлен специальный переводной штемпель. На его оттиске также изображен музей истории, указаны юбилейная дата - 100 лет и индекс почтового отделения - Сочи 354000, где на протяжении пяти лет штемпель будет использоваться для гашения почтовой продукции.

Почтовые карточки, изданные ограниченным тиражом 3 тыс. экземпляров, сегодня поступили в продажу в почтовые отделения города-курорта. Погасить их уникальным штемпелем в любой день могут все желающие в отделении Почты России 354000 в Сочи на ул. Воровского, 1/2.

Музей истории города-курорта Сочи (до 1980 года – краеведческий) был создан в 1920 году и является одним из старейших учреждений культуры г. Сочи. Основой создания музея послужила коллекция Сочинского отделения Кавказского горного клуба, который существовал в посаде Сочи с 1902 по 1917 год. Члены клуба изучали флору и фауну Черноморского побережья Кавказа, археологию, быт коренного населения. В коллекцию горного клуба входили образцы минералов, гербарии, предметы быта народов Кавказа.

В настоящее время экспозиция музея, состоящая из 14 залов общей площадью более 700 кв. м., отражает историю Черноморского побережья Кавказа и г. Сочи с древнейших времен до современности. Здесь представлено более 4 тысяч уникальных экспонатов. Среди них археологические памятники Сочи, предметы этнографии, быта и культуры многонационального населения региона, документы и фотоматериалы.

Источник: http://www.kubanpost.ru/about/contacts/