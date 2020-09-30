29 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Мигель де Сервантес Сааведра - один из величайших испаноязычных романистов. Он наиболее известен как создатель романа о Дон Кихоте. 29 сентября со Дня рождения автора – 473 года.

Заметка содержит интересные факты о писателе, а также некоторую общую информацию.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Этот праздник учрежден с целью того, чтобы обратить внимание людей на серьезную проблему сердечно-сосудистых заболеваний, которые входят в число самых распространенных причин смертей в мире.

Ежегодно День учителя отмечается 5 октября. В 2020 году к этому замечательному празднику приурочено множество интересных онлайн - акций. Одна из них «Поздравь любимого учителя».

Информация о том, как принять в данной акции участие, размещена на страницах в социальных сетях библиотеки.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Всемирный день сердца, отмечается ежегодно 29 сентября. Впервые праздник был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и другие значимые организации.

Гимнастика, физические упражнения, должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность и здоровье сердца, полноценную и радостную жизнь.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен Всемирному дню сердца. Это праздник отмечают уже девятый раз, а решение о его основании приняли врачи-кардиологи на международном конгрессе в 2012 году. Они решили ежегодно напоминать людям о необходимости беречь сердце и заботиться о его здоровье.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

В рубрике «Книги-юбиляры 2020» видео-ролик о советской литературе.

Пользователи ознакомились с произведениями–юбилярами таких советских писателей, как Толстой А., Беляев А., Бондарев Ю., Булгаков М., Бунин И., Ефремов И., Стругацкие А. и Б., Фадеев А., Быков В. Показ сопровождался красивой музыкой.

Источник: ЦГБ им. Баллиона