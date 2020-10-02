Археологи разрыли древние могилы на месте будущего Дальнего западного обхода

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В Краснодаре, на месте строительства Дальнего западного обхода, археологи на одном из 16 найденных курганов раскопали древние могилы, сообщает ГК «Автодор».

В первом захоронении нашли останки мужчины ростом почти два метра, с металлическим стременем в ногах. Специалисты предполагают, что мужчина был половецким воином. Причину его гибели пока не смогли установить.

Поблизости археологи нашли другое захоронение – семью из мужчины и женщины, младенца и двух детей в возрасте от семи до 10 лет. К ним в могилу положили редкие «бутурлинские амфоры». Люди верили, что наполненные кашей сосуды прокормят семью на пути к царству мертвых. Предположительно, умершие стали жертвой инфекционной болезни. Об этом говорят внезапность смерти и тот факт, что семья умерла вся целиком, в молодом возрасте.

Кроме того, в одном из катакомбных захоронений обнаружили лепную посуду с орнаментом второго тысячелетия до нашей эры.

Археологи начали работать на раскопках еще весной текущего года, завершить поиски древних артефактов они планируют осенью. Летом они уже нашли древнее оружие – метательный шар, сделанный из камня. В конце мая археологам удалось найти сразу пять захоронений, включая могилу молодой девушки.

Источник: https://kuban.mk.ru/