Прямой эфир «Есенина песню поет нам осень»

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Выдающийся русский поэт XX века, знаток народного языка и народной души – Сергей Есенин.

1 октября сотрудники библиотеки-филиала № 10 п. Цемдолина в социальной сети «Одноклассники» провели прямую трансляцию под названием «Есенина песню поет нам осень», посвященную 125-летию со дня рождения поэта.

В своих стихах Сергей Есенин предстает тонким лириком, мастером пейзажа и человеком, глубоко понимающим и любящим Россию. Его поэзия пропитана самобытным, неповторимым стилем и авторским слогом. Сергей Есенин - уникальная фигура XX века. Его стихи читают и любят уже на протяжении двух столетий. Поэтому на мероприятии было рассказано о предыстории таких знаменитых стихотворений Есенина С.А., как «Письмо матери» и «Песнь о собаке».

И, конечно же, стихи звучали в прямом эфире.

Источник: ЦГБ им. Баллиона