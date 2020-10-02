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Прямой эфир «Есенина песню поет нам осень»

Выдающийся русский поэт XX века, знаток народного языка и народной души – Сергей Есенин.

1 октября сотрудники библиотеки-филиала № 10 п. Цемдолина в социальной сети «Одноклассники» провели прямую трансляцию под названием «Есенина песню поет нам осень», посвященную  125-летию со дня рождения поэта.

В своих стихах Сергей Есенин предстает тонким лириком, мастером пейзажа и человеком, глубоко понимающим и любящим Россию. Его поэзия пропитана самобытным, неповторимым стилем и авторским слогом. Сергей Есенин - уникальная фигура XX века. Его стихи читают и любят уже на протяжении двух столетий. Поэтому на мероприятии было рассказано о предыстории таких знаменитых стихотворений Есенина С.А., как  «Письмо матери»  и «Песнь о собаке».

И, конечно же, стихи звучали в прямом эфире.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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