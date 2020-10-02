1 октября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

День пожилого человека или День уважения старшего поколения ежегодно отмечается сотрудниками отдела массовой библиотеки вместе с участниками клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ», а также с литературными объединениями Новороссийска.

В этом году – все иначе в рамках действия режима повышенной готовности. И, тем не менее, добрые искренние поздравления и слова благодарности никто не отменял.

Популярная рубрика «Литературный совет» продолжается. Осенью 2020 года сотрудники отдела массовой работы Баллионовской библиотеки рекомендуют своим подписчикам книги для создания того самого спокойного размеренного уютного «осеннего настроения».

Была опубликована заметка о книге «Тысяча осеней Якоба де Зута» авторства Дэвида Митчелла.

В Новороссийске объявлена акция «Поздравь любимого учителя» к 5 октября. В рамках проекта каждый может записать видеоролик или создать коллаж со словами благодарности к дорогому преподавателю, а затем выложить в Инстаграм с хэштегом #ПоздравлениеУчителю

И еще одна публикация была оформлена в рамках рубрики «Литературный совет». На этот раз – с особой гордостью за талантливых людей Новороссийска.

В заметке речь шла о поэтическом фотоальбоме «Родные берега» авторства Елены Сергеевны Волковой и Вячеслава Павловича Волкова.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Рубрика «Краеведческий четверг» посвящена Касперскому Евгению Валентиновичу, который родился 4 октября 1965 в Новороссийске. Информационный пост знакомит подписчиков с биографией известного программиста.

1 октября по всему миру отмечают День пожилых людей. Он имеет и второе название - День добра и уважения. Дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.

Сотрудники библиотеки подготовили и опубликовали видеооткрытку «Пусть осень жизни будет золотая».

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Ко Дню пожилого человека сотрудники библиотеки опубликовали видеоролик «Жизни золотой листопад», в котором рассказали о празднике и поздравили читателей пожилого возраста.

Пожилые люди всегда играли значительную роль в обществе. Они служат примером для молодых, они являются наставниками и хранителями традиций. Внимательное отношение к пожилым людям – показатель того, что душа народа жива, а его будущее опирается на твердый фундамент прошлого.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Видео фото коллаж «Рябиновый праздник» ко Дню пожилого человека знакомит подписчиков с историей возникновения праздника.

Сначала День пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х годов во всем мире. В России идею праздника поддержали и начали отмечать 1 октября.

На протяжении многих лет в библиотеке существует женский клуб «Россиянка», где собираются и отмечают этот день читатели в возрасте с песнями, воспоминаниями и чаепитием.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Сотрудники библиотеки поздравили пожилых людей с праздником и опубликовали в соц. сетях пост-обзор книг «Для тех, кто годы не считает» для прочтения этой категории пользователей.

1 октября отмечается Международного дня кофе.

Обзорный информационный пост знакомит всех кофеманов с наиболее интересными книгами о кофе, его производстве и приготовлении.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Сотрудники библиотеки сердечно поздравили людей, которые очень многое знают об этой жизни, людей, которые могут многое рассказать и многому научить, людей, чьи благородные седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие знания, предложив вниманию подписчиков видеоролик «Разве возраст имеет значенье, если молод душой человек» с участием пожилых людей, которые занимаются спортом, у которых есть свои увлечения, которые много читают и продолжают радоваться жизни, заряжая своей энергией молодых

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

В видео посте «Интересные факты о морях и океанах» сотрудники библиотеки приоткрывают завесу тайн морских глубин.

Так, подписчики узнали, что происходит с рыбой, заплывающей в Мертвое море из реки Иордан, что такое «Глубоководный морской гигантизм», почему иногда море светится в тёмное время суток, где происходят самые высокие приливы в мире, сколько времени понадобилось Средиземному морю, чтобы заполниться водой, сколько золота получил бы каждый житель нашей планеты, если его извлечь из мирового океана, и многое другое.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Информационный пост «День добра и уважения» посвящен Международному дню пожилых людей.

Целью праздника является привлечение внимания общества к проблемам и трудностям людей старшего возраста. Этот день нужен, чтобы мы не забывали о том, какой большой вклад вносят старики в жизнь всего общества.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

В осеннем календаре есть необычная дата – 1октября, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям – Международный день пожилых людей, «День добра и уважения».

В этот день библиотекари присоединились к поздравлениям и опубликовали видео - презентацию «Жизни золотой листопад»

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям - это День уважения людей старшего поколения.

В своем видео – поздравлении «Золотая симфония осени» сотрудники выразили глубокое уважение и еще раз сказали теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.

Источник: ЦГБ им. Баллиона