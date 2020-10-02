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В результате противоправной деятельности троих жителей Каневского района причинен ущерб на общую сумму более 42,3 млн. рублей.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Каневского района в возрасте от 31 года до 68 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

По данным следствия, один из обвиняемых, являясь индивидуальным предпринимателем, на основании договоров о возмездном оказании услуг, заключенных с местным аграрным предприятием, совместно с двумя наемными работниками, не имея законных оснований на осуществление рубки лесных насаждений, спилил более 850 деревьев различных пород в защитных лесах, расположенных на территории Каневского района. Сумма ущерба составила 42,3 млн. рублей.

В отношении двоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один из фигурантов объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Культура

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