Путин и Мишустин поздравили Джигарханяна с 85-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил актера, режиссера и народного артиста СССР Армена Джигарханяна с юбилеем.

В своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что профессиональный путь знаменитого артиста достоин глубокого признания.

"Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают Вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер пожелал Джигарханяну здоровья, успехов и всего самого доброго.

Выступил с поздравлениями и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он поздравил Джигарханяна с 85-летием и отметил, что спектакли, а также фильмы с его участием пользуются популярностью.

По словам Мишустина, Джигарханян является гениальным актёром, а также замечательным режиссёром, которого любят миллионы людей. Глава кабмина добавил, что "широкий творческий диапазон, откровенность в кадре и на сцене" позволяют артисту быть органичным в комедии и в драме.

Источник: https://www.mk.ru/