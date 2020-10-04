Библиотека приглашает...

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Библиотека-филиал №11 приглашает на прямой эфир в социальной сети Инстаграм под названием «Песни моей души».

Виртуальная встреча пройдет в формате литературной гостиной. Вы познакомитесь с творчеством нашей современницы, жительницы села Мысхако Милениной Людмилы Павловны, члена литературного поэтического общества «Горит свеча» г. Новороссийска, с 2014 года члена Союза писателей Чувашской Республики, автора поэтических сборников «Сад, где грустили мечты», «Поворот судьбы», «Песни души моей».

Об интересных фактах из жизни поэтессы и особенностях её лирики расскажет ведущая эфира - зав. сектором краеведения Елена Вехова.

Во второй части встречи прозвучат стихи автора.

Проходит: 7октября 2020 с 12:00 до 13:00

Источник: ЦГБ им. Баллиона