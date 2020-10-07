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В прямом эфире социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 6 октября состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине со Дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. Онлайн - встреча носила название «Живая память: битва за Кавказ».

Трансляция началась с обсуждения предпосылок к Великой Отечественной войне, а также с событий 1941 года. После ведущая перешла к основной теме, подчеркнув, что оборона Кавказа – крупнейшая оборонительно-наступательная операция советских войск во второй период Великой Отечественной войны на территории Кавказа и Закавказья. Библиотекарь отметила, что данная битва длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, т.е. проходила в два этапа. А после подробно рассказала о каждом из этапов.

Во второй части мероприятия речь шла о значении и итогах битвы за Кавказ. Лектор отметила, что успехи Советского Союза в данном сражении можно считать одной из важнейших частей общего контрнаступления СССР во второй период войны. Тем не менее, были у битвы за Кавказ и негативные последствия. Именно: часть населения была обвинена в содействии противнику и сослана в Сибирь. В итоге ведущая подчеркнула, что с победы под Сталинградом и битвы на Кавказе началось победоносное шествие Советского Союза во Второй Мировой войне.

В качестве гостя трансляции выступила поэтесса, ребенок войны, участница клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» Чернышева Валентина Петровна. Прозвучали тематические стихи и рассказы о событиях в Новороссийске в 1943 году.

Источник: ЦГБ им. Баллиона