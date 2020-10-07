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В прямом эфире социальной сети Инстаграм 6 октября на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона состоялось информационно-познавательное мероприятие «100 советов для здоровья», участниками которого стали наши читатели-подписчики.

Лекция началась с рассказа об учреждении Всемирного дня трезвости. Он отмечается ежегодно 3 октября и является своеобразным памятником Джону Финчу. Финч - общественный деятель, активист трезвеннического движения, развернувшегося в США в конце XIX века. Дата его смерти, 3 октября, стала днем распространения трезвости по всему миру.

После состоялось обсуждение терминов «здоровье» и «здоровый образ жизни». Слушатели перечисляли в чате к трансляции основные составляющие ЗОЖ, а также рассказали, каким из них они следуют. Отметим, что среди названных значились: физическая активность, правильное питание, режим дня, отказ от вредных привычек, положительные эмоции и многое другое.

После ведущая мероприятия предложила участникам трансляции запомнить несколько простых упражнений на силу воли, ведь они могут помочь в нужный момент достичь определенной цели.

Затем был показан видеоролик в рамках краевой программы «Кинематограф против наркотиков» о разрушительном воздействии на организм человека курительных смесей, синтетических наркотиков, опиатов.

Завершилось мероприятие выступлением новороссийской поэтессы, активистки клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» Чернышевой Валентины Петровны. Гостья рассказала о своих полезных привычках и прочла несколько интересных стихотворений.

Источник: ЦГБ им. Баллиона