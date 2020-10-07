6 октября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Информационный пост, подготовленный сотрудниками отдела массовой работы библиотеки, был как нельзя актуален. Ежегодно в этот день отмечается Всемирный день охраны мест обитаний. А в связи с экологической катастрофой на Камчатке данная проблема сейчас особо остро ощутима.

Подписчикам предложено узнать историю учреждения Всемирного дня охраны мест обитаний, а также познакомиться с фактами, описывающими дурное воздействие человека на природу.

Литературно-поэтический пост был приурочен ко Дню рождения Михаила Алексеевича Кузмина - поэта, прозаика, драматурга, переводчика.

Его лирические строки исполнены красотой и музыкой. А в качестве примера предлагается стихотворная работа автора.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост, приуроченный к Международному дню охраны мест обитания.

Этот праздник был утвержден в 1979 г. в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. День охраны мест обитания отмечают во всем мире. Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С каждым годом в мире все больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и иных объектов народного хозяйства.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Опубликован информационный пост, посвященный дню памяти советской художницы и скульптора Веры Мухиной, пятикратного лауреата Сталинской премии, автора символа и памятника эпохи, скульптуры «Рабочий и колхозница».

Источник: ЦГБ им. Баллиона