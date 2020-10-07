Президентская библиотека к юбилею князя Дмитрия Донского. «Дмитрий рождён для Престола»

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12 октября 2020 года исполняется 670 лет со дня рождения святого благоверного князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича Донского.

В историю князь Дмитрий вошёл как победитель в Куликовской битве (Мамаевом побоище), объединивший и освободивший русские земли. О его жизни и государственной деятельности, о победных сражениях с Золотой Ордой рассказывают материалы электронной коллекции на портале Президентской библиотеки, в которую вошли различные исследования и переложения древнерусских источников – «Историческия чтения о языке и словесности: Задонщина великаго князя Дмитрия Ивановича…» (1858) филолога-слависта Измаила Срезневского, «Низверженный Мамай, или Подробное описание достопамятной битвы…» (1798) подпоручика Ивана Михайлова, историко-биографические сочинения, например, «Димитрий Донской и Куликовская битва» (1863) преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии Ивана Катаева, художественые произведения, изобразительные и памятные материалы

Старший сын князя Московского Ивана II Красного и его второй жены княгини Александры Ивановны, внук прославленного Ивана Калиты Дмитрий родился 12 октября 1350 года в Москве. Отец его умер рано, завещав все свои владения сыновьям – Дмитрию и его младшему брату Семёну. Еще через три года, после смерти Семёна, 12-летний Дмитрий стал править единолично. Его опекуном и наставником, заменившим мальчику отца, был митрополит Алексий Бяконт – человек сильный и авторитетный, ставший в эти годы фактическим правителем Руси, с которым Дмитрий часто советовался и в зрелые годы. Об этом рассказал советский прозаик Сергей Бородин в книге «Дмитрий Донской» (1942): «Дмитрию не было ещё девяти лет, когда Иван Иванович умер, и мальчик стал великим князем Московским. Окрестные княжества решили, что настал долгожданный час освободиться от Москвы… Но московские бояре… не уступили. <…> Москва посадила маленького Дмитрия на боевого коня и двинулась на строптивые княжества.

Первый спор возник у московского Дмитрия с Дмитрием Суздальским. <…> Московские войска вторглись в область… где находился Дмитрий Суздальский. Старый лукавый Дмитрий бежал перед дружинами тринадцатилетнего Дмитрия и покорился… Не распуская рати, в том же 1363 году Дмитрий подчинил себе князя Константина Ростовского, а князей Ивана Стародубского и Дмитрия Галицкого выгнал из их княжеств. <…> В 1372 году рязанский князь Олег… неожиданно появился с большим войском на исконных московских землях, требуя их себе. <…> Рязанцы, значительно превосходившие москвичей числом… плохо приготовились к битве… Израненный Олег еле спасся, покинув пределы своего княжества. В том же 1372 году Михаил Тверской уговорил литовского князя Ольгерда, своего шурина, помочь ему в борьбе с Дмитрием. Ольгерд, собрав значительные силы, двинулся на Москву».

Князь Ольгерд предпринял три попытки захвата власти у молодого Дмитрия, но все они были безуспешными, а с тверским князем Михаилом после разгрома его войск был заключён мир. «Так одно за другим пали и покорились Москве или в страхе присоединились к ней без битвы княжества Суздальское, Галицкое, Нижегоролское, Стародубское, Тарусское, Белозерское и многие иные. Из года в год расширялся круг городов, повинных идти в большой поход за московским Дмитрием», – продолжает Сергей Бородин.

Необходимость такого похода назрела давно. «Мысль об этом историческом призвании Москвы – собрать русския силы для свержения татарского ига давно уже таилась в русской душе, освещаясь по временам русским сознанием и к тому времени, когда Дмитрий Иоаннович приходил в зрелый возраст, становилась неотложной задачей», – отметил в книге «Куликовская битва и ее значение в истории русской государственности и русской церкви» (1880) историк Михаил Коялович.

Правитель Золотой Орды хан Мамай, обеспокоенный ростом могущества и независимости Московского княжества, отказавшегося платить дань, в 1378 году отправил на Русь войско во главе с опытным полководцем мурзой Бегичем. Татарская конница была разгромлена русскими войсками на Рязанской земле у реки Вожи. Разгневанный Мамай стал собирать войска для ответного удара, присоединив к татарам и половцам нанятую косожскую (черкесскую) конницу и генуэзскую пехоту и заключив союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом.

Князь Дмитрий, узнав о готовящемся нападении Орды, разослал гонцов для сбора русских войск в Коломне. После смотра собравшаяся многочисленная русская рать выступила в поход и подошла к Дону. Войска Дмитрия Ивановича были выстроены для боя на правом берегу, но в лесу оставался резервный отряд, атака которого впоследствии и решила исход сражения.

Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года и завершилась блестящей победой русских войск под командованием князя Дмитрия, получившего в честь этого события прозвание «Донской». Бой, в котором Дмитрий сражался лично, в одежде простого воина, и был ранен, имел огромное историческое значение, ускорив распад ослабевшей Золотой Орды и укрепив авторитет Московского княжества в деле объединения русских земель.

После победы Дмитрий совершил в Троице-Сергиевой лавре поминовение павших православных воинов и предложил, чтобы подобные заупокойные богослужения по всем погибшим в боях стали ежегодными и свершались в субботу перед 26 октября – днём его небесного покровителя Дмитрия Солунского. Со временем этот день – Дмитриевская суббота – стал на Руси всеобщим днём поминовения.

Дмитрий Донской был прославлен в истории не только как доблестный воин и талантливый полководец, но и как выдающийся государственный деятель. Писатель и философ Феофилакт Покровский так описал его в издании «Димитрий Иоаннович Донской, великий князь Московский» (1823): «Он был праводушен – без лицемерия; справедлив – без жёсткости; щедр – без расточительности; благоразумен – без тщеславия. Дмитрий рождён для Престола. <…> Далее обретаем в нём величество – без гордости, благосклонность – без низкости, строгость, взыскательность – без злопамятства, правосудие – без лицеприятия».

При Дмитрии Московское княжество стало центром объединения русских земель, а Владимирское великое княжество – наследственной собственностью московских князей. Он был первым великим князем, который, не испросив разрешения у ордынского хана, завещал княжение старшему сыну Василию. Всего же у князя было 12 детей. В браке с дочерью Суздальско-Нижегородского князя, Евдокией, он прожил почти четверть века. Их свадьба состоялась, когда Московскому князю было 15 лет, а невесте – на два года меньше. Младший сын Дмитрия Донского, Константин, появился на свет всего за несколько дней до смерти своего отца.

Согласно традиции, супруга князя должна была после его кончины принять монашеский постриг. Однако, Евдокия не сделала этого, продолжая заботиться о своих детях, поддерживая Василия I в управлении княжеством. Только после того, как все её дети обзавелись семьями, она приняла монашество под именем Ефросинии и сейчас считается покровительницей Москвы, облик которой разительно изменился именно во время княжения Дмитрия. Так, вместо сгоревшего деревянного был возведён белокаменный Кремль, построены Симонов и Андроников монастыри-крепости, защищавшие подступы к центру города, и многие другие храмы и церкви. Раньше, чем в других русских княжествах и землях, в Москве была введена чеканка серебряной монеты.

«Образ Дмитрия Донского прошёл через столетия. Этот рослый, высокий и плечистый человек… крепкий и мужественный, честный и скромный, не любивший пиров и забав и всё время отдававший „ратным делам“, был подлинным сыном русского народа, отразившим в своей деятельности его лучшие черты: мужество, героизм, честность, строгость к себе, беззаветную преданность, стойкость и безграничную любовь к отчизне», – писал о нём профессор Владимир Мавродин в книге «Дмитрий Донской» (1942).

Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 года. Он похоронен в Москве, в Архангельском соборе Кремля. В 1988 году Дмитрий Донской был канонизирован Поместным собором Русской православной церкви.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки