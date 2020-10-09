8 октября. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

День рождения знаменитой русской поэтессы, прозаика, переводчицы Марины Ивановны Цветаевой отмечается 8 октября.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки к этому событию подготовили информационный пост, из которого подписчики смогли узнать краткую биографию поэтессы, ее литературные сборники и то, как сложилась ее судьба.

Еще один пост в ленте социальных сетей также был посвящен 182-летию со Дня рождения Марины Ивановны Цветаевой. На этот раз в публикации было представлено одно из самых знаменитых стихотворений поэтессы – «Имя твое — птица в руке».

В рамках краевого онлайн-проекта "История моего героя" сотрудники отдела «Молодёжный проспект» представили видеоролик «Они отстояли Кубань», где читатель Михаил Симонов делится воспоминаниями о своём прадеде Панко Михаиле Семеновиче, который начал свой ратный подвиг в составе партизанского отряда «Бойкий».

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

К 77-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков опубликована видео презентация «Вместе с отцами», рассказывающая о детях, участвовавших в освобождение края.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен 83 годовщине со дня рождения Леонида Куравлева — народного любимца, яркого, узнаваемого актера, обладающего безграничным обаянием и лирическим комедийным талантом. За свою карьеру актёр снялся более чем в 200 фильмах и получил целый ряд наград. Правда, сам он считает, что настоящих ролей у него было мало.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Видео пост «История моего героя», приуроченный к 77-летней годовщине со Дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ познакомил подписчиков с нашим земляком, пионером-героем, героически погибшему при обороне Новороссийска - Виктором Новицким.

Библиотека - филиал № 13 с. Владимировка

К 77 – летию освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ опубликован видео пост - презентация «Кубань в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945)».

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорье

Медиа презентация «Авиация в боях за Новороссийск» знакомит подписчиков с одной из интересных страниц истории освобождения Краснодарского Края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

Эту тему раскрывают некоторые главы новой книги новороссийского краеведа Романа Валерьевича Талдыкина. Они повествуют об участии летчиков 47-го штурмового авиационного полка ВВС Черноморского флота в боях за Новороссийск и в небе над Малой Землей, о мужестве и героизме штурмовиков.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ 9 октября 1943 года важная дата для всего Краснодарского края и России.

К этому событию сотрудники подготовили и опубликовали виртуальную книжную выставку «Нам этих лет не забыть никогда!».

Представленные книги содержат материалы о тяжелейших годах оккупации Кубани, о боях за «Малую землю», о детях на войне, о партизанах.

Источник: ЦГБ им. Баллиона