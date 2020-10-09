Выставки в учреждениях культуры

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В учреждения культуры города-героя Новороссии?ска состоялись выставки, посвяще?нные 77-летию от немецко-фашистских захватчиков.

В Народном музее истории станицы Натухаевскои? @dk_natuhaevskaya открылась выставка «Я помню, я горжусь». Экспонатами стали предметы военнои? истории — фотографии, письма, личные вещи солдат и мирных жителеи? военных роковых лет. Выставка создана сотрудниками Народного музея совместно с активистами любительского объединения «Наследие»

Примечательна выставка тем, что ее экспонаты — подлинные вещи, обнаруженные в местах сражении? в окрестностях Натухаевскои? – солдатские кружки и фляжки, каски... Также в этои? экспозиции представлены вещи из личных архивов наших станичников, например, письма и фотографии родственников, которые воевали против фашистских захватчиков, либо оставались в оккупированнои? станице.

В @mbu_gorodskoy_dvorets_kultury состоялась онлаи?н-выставка картин художественнои? студии "Колорит", посвяще?нная 77-летию освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков и битве за Кавказ#77летосвобожденияКраснодарскогокрая#вритмекультуры#вритмегорода