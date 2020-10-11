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КТК - талантливым детям!

В рамках региональной недели депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский провел встречу с активом Общественной организации Краснодарского края "Мир без границ".

Вот уже второй год организация выступает в качестве администратора по организации и проведению детского фестиваля "КТК - талантливым детям". Инициатор праздника детского творчества выступило руководство Каспийского трубопроводного консорциума в России.

В этом году в условиях пандемии конкурс проходит в режиме онлайн. С 5 октября начались мастер-классы для преподавателей и учащихся, которые проводят лучшие профессионалы из Москвы и Петербурга.

Председатель совета организации доложил Владимиру Синяговскому, лидеру "Мира без границ", о том, что все проходит на высоком организационном уровне, подготовлены грамоты и подарки победителям и всем участникам.

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Категория: Новости / Культура

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