Владимир Синяговский: Виктор Захарченко - гордость и совесть Кубани!

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил Виктора Захарченко, художественного руководителя Кубанского государственного казачьего хора, с 55-летия с начала творческого пути.

"Уважаемый Виктор Гаврилович! Тепло и сердечно поздравляю Вас, а также всех почитателей Вашего таланта и безусловного мастерства с прекрасным юбилеем – 55-летнего Юбилея с начала Вашей творческой деятельности.

Ваша плодотворная деятельность и творческая самоотдача профессии составляют поистине огромный, реальный и значимый вклад в развитие и процветание культуры Кубани и всей России.

Желаю Вам новых успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия во всем.

Пусть Вас окружают верные друзья и всегда сопутствует удача! Мира и добра Вам и Вашему дому!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."