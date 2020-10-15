Владимир Синяговский: Виктор Захарченко - гордость и совесть Кубани!
Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил Виктора Захарченко, художественного руководителя Кубанского государственного казачьего хора, с 55-летия с начала творческого пути.
"Уважаемый Виктор Гаврилович! Тепло и сердечно поздравляю Вас, а также всех почитателей Вашего таланта и безусловного мастерства с прекрасным юбилеем – 55-летнего Юбилея с начала Вашей творческой деятельности.
Ваша плодотворная деятельность и творческая самоотдача профессии составляют поистине огромный, реальный и значимый вклад в развитие и процветание культуры Кубани и всей России.
Желаю Вам новых успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия во всем.
Пусть Вас окружают верные друзья и всегда сопутствует удача! Мира и добра Вам и Вашему дому!
С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."