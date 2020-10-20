Награждение победителей I Международного Тихвинского кинофестиваля в режиме онлайн – на портале Президентской библиотеки

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14 октября 2020 года, в день празднования Покрова Божией Матери, в 19:00 на портале Президентской библиотеки в прямом эфире транслировалась церемония награждения победителей I Международного Тихвинского кинофестиваля «Под Покровом Божией Матери „Тихвинская“».

Учредителями кинофестиваля выступают Тихвинская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и конгрессно-выставочный фонд «Северная Пальмира», соорганизатором – Президентская библиотека. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по туризму Ленинградской области.

Темами I Международного Тихвинского кинофестиваля стали «Паломническое и туристическое кино» и «Духовный щит России». Работы участников – начинающих и уже сложившихся режиссёров – повествуют о родном крае, путешествиях по святым местам, размышлениях о жизни и духовно-нравственном поиске человека, исторических коллизиях и связи времен.

Программа кинофестиваля «Под Покровом Божией Матери „Тихвинская“» включала предпоказы в районах Ленинградской области, расположенных на канонической территории Тихвинской епархии.

7 октября на площадке Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге состоялось заседание киноклуба, на котором также были показаны конкурсные работы. Участие в мероприятии принял председатель оргкомитета кинофестиваля епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.

Тихвинскую епархию и Президентскую библиотеку связывает многолетнее сотрудничество. В числе реализованных проектов – видеолектории, выставки, открытие детской мультимедийной студии «В начале было Слово». В здании Тихвинского духовно-просветительского центра функционирует удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки. Ещё одним примером этого плодотворного сотрудничества стала работа в жюри I Международного Тихвинского кинофестиваля «Под Покровом Божией Матери „Тихвинская“» директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки Елены Жабко. Предполагается, что часть представленных на кинофестивале картин пополнит фонд Президентской библиотеки.

Церемония награждения победителей I Международного Тихвинского кинофестиваля «Под Покровом Божией Матери „Тихвинская“» состоится в тихвинском Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова. Вход для зрителей бесплатный. Праздничные мероприятия закрытия фестиваля приурочены к возобновлённой традиции переноса Тихвинской иконы Божией Матери после торжественного богослужения из Успенского (летнего) собора в Покровский (зимний) храм Тихвинского Успенского Богородичного мужского монастыря.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки