Во Владикавказе не утихают страсти по Коста

/Культура/

В очередной раз жители Северной Осетии разделились во мнениях о месте, достойном нахождения памятника поэту руки Владимира Соскиева.

Мнений стало больше - к сторонникам его переноса на территорию музея Хетагурова и оставления на прежнем месте на проспекте присоединились те, кому нравится Коста в парке, куда он, по словам АМС столицы, временно переехал на время ремонта проспекта.

Споры по поводу «правильного места» памятника Коста во Владикавказе перманентно вспыхивают на протяжении всех 10 лет, с тех самых пор, как скульптор подарил свою работу городу. Памятник установили на пр. Мира напротив входа в парк им. К. Хетагурова – именно там, где, по воспоминаниям современников, и любил сидеть поэт. При этом сразу же, как это в современной Осетии принято, каждый посчитал своим долгом выразить личное мнение как по поводу собственно работы мастера, так и по выбранному месту. Тогда же впервые и появилось требование перенести памятник, инициированное фамилией Хетагуровых, результатом чего в 2016 году стало решение топонимической комиссии Владикавказа демонтировать памятник с проспекта и перенести его во двор дома-музея. Решение это настолько не вписалось в народные ожидания, что тогдашняя мэрия не рискнула исполнить решение комиссии, и памятник остался на прежнем месте, но страсти вокруг него продолжали кипеть уже под крышкой.

В 2018 году спор разгорелся по-новому, когда появилась информация о планах все-таки перенести памятник. Противники организовали флеш-моб и опубликовали петицию с просьбой пересмотреть решение. И тогда тоже памятник выстоял. За прошедшие годы он сумел стать одной из любимых достопримечательностей города, а владикавказцы с удовольствием рассказывали любопытствующим туристам о личности великого поэта и гражданина. Пока его на днях не перенесли в одноименный парк. Встревоженные граждане поспешили выразить свою обеспокоенность в соцсетях, в очередной раз подняв волну жарких споров диванных «искусствоведов», «скульпторов» и «урбанистов» всех мастей.

По факту на сегодня, спустя 10 лет, спор так и не разрешен, за каждым мнением стоит определенная часть горожан (свое мнение вносят и давно переехавшие из города как в другие города России, так и в другие страны осетины). Появились и сторонники оставления памятника в парке – некое СОРОО ННКЦ им. К.Хетагурова, учредителем которого значится эколог Иван Алборов. И наверное, права директор Северо-Кавказского филиала ГЦСИ Галина Тебиева, уверенная, что «подобного инцидента не возникло, если бы в республике работал худсовет по монументальному и декоративному искусству». В то же время где гарантия, что решение совета успокоит несогласных с ним? И если уж вопрос местонахождения памятника так волнует граждан города, пусть решение примет большинство, то есть выходом могли бы стать общественные слушания – тогда на любые претензии недовольных (а они будут всегда) можно было бы смело отвечать - так решил народ республики.

Признаться, мы придерживаемся советского подхода – поставили в городе памятник, ни у кого и в мыслях не было сомневаться, что неправильно его как-то, во-первых, сделали, во-вторых, поставили - люди продолжали спокойно жить дальше и радовались новому памятнику, цветы приносили, дети вокруг них бегали – ляпота!

Источник: Телеграм-канал Наивный лис