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Владимир Синяговский: Школьным библиотекам принадлежит особая роль в воспитании духовных ценностей...

Депутат Государственной Думы, член фракции партии "Единая Россия" Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники школьных библиотек, дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляю вас с международным днем школьных библиотек!

Школьные библиотеки Кубани стали самыми настоящими культурными центрами, ведь в них занятие по душе может найти себе каждый ученик, начиная с детей начальных классов. 

Школьным библиотекам принадлежит особая роль в воспитании духовных ценностей, культурном и гуманитарном просвещении, повышении образовательного уровня детей.

Несмотря на развитие интерактивных технологий и сети Интернет, «живая» книга по-прежнему представляет интерес. Во все времена она была источником знаний, учила мудрости, обогащала духовно. Знакомство с книгой проходит в самые юные годы. Наставником в большом мире литературы зачастую становится именно библиотекарь.

В этот замечательный праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и неподдельного интереса к новым знаниям и открытиям! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Культура

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