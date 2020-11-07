Ушел Михаил Жванецкий...

/Культура/

"Жизнь коротка. И надо уметь.

Надо уметь уходить с плохого фильма.

Бросать плохую книгу.

Уходить от плохого человека. Их много.

Дела неидущие бросать.

Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже.

Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

Жизнь коротка. Что-то откроется само.

Для чего-то установишь правила. На остальное нет времени.

Закон один: уходить. Бросать. Бежать. Захлопывать или не открывать!

Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого."

(с) Михаил Жванецикй "Воздуха станет чуть меньше"