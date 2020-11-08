Владимир Синяговский: Новый год нужно сделать настоящим праздником для каждого ребенка...

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Общественная организация Краснодарского края, лидером которой является депутат Госдумы Владимир Синяговский, начала подготовку к новогодним праздником.

На заседании совета организации заслушали инормации председателя организации, депутатаа городской думы Новороссийска Виталия Козырева о проделанной работе представительствами "Мира без границ" в муниципальных образованиях края.

"Идет уточнение списков семей, где воспитываются дети-инвалиды. Составили реестр меценатов, им направлены письма. Работаем с каждым индивидуально," - доложил Виталий Козырев.

"Каждая семья, находящаяся под опекой "Мира без границ", должна почувствовать праздник. Мы должны создать новогоднее настроение. А для этого под елочку нужно положить каждому ребенку подарок. В прошлом году наша организация вручила почти 2000 подарков. Нельзя потерять ни одного ребенка с ограниченными возможностями," - отметил на заседании Владимир Синяговский.

Утвержден план работы организации до конца года с учетом введенных ограничений из-за карантина.