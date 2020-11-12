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Гран-при у наших

В Краснодарском государственном институте культуры сегодня подвели итоги VII Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах "Жемчужина Кубани" (баян, аккордеон, национальная гармоника).

Гран-при взял юный музыкант из Краснодара. Иван Влачуга выступал в номинации "Баян" в возрастной категории 8-11 лет.

Участие в этом году принимали музыканты разных возрастов из Ульяновской, Иркутской  и Белгородской областей, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Устюга, Тулы, Екатеринбурга, Калининграда, Саратова, Ростова-на-Дону и из разных уголков Краснодарского края.

Ярким завершением конкурса стал класс-концерт декана факультета "Консерватория", профессора Владимира Деткова. Он прошел накануне в онлайн-режиме. На сцену вышли молодые музыканты, обучающиеся в Краснодарском государственном институте культуры на разных уровнях образования: от талантливых учащихся Детской школы искусств до ассистентов-стажеров. Все они занимаются под руководством Владимира Ивановича.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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