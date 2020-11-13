Депутат учредил общешкольный конкурс творческих работ «Осенние мотивы»

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Депутат городского собрания Сочи по избирательному округу № 14 «Дагомысский», член ВПП «Единая Россия» Сергей Эксузян учредил общешкольный конкурс творческих работ среди обучающихся МБУДО ДШИ № 2 г. Сочи «Осенние мотивы».

— Мы вместе с педагогами поставили перед собой цель посредством проведения конкурса добиться у ребят дополнительных стимулов к творческой деятельности, выявить и поддержать ярких творческих индивидуальностей, — рассказал председатель территориальной депутатской группы Лазаревского района Сергей Сергеевич Эксузян.

Школьный конкурс творческих работ пройдет в ноябре этого года среди учащихся в МБУДО ДШИ № 2 и будет представлен двумя номинациями: Художественное творчество и Музыкальное творчество (сольное исполнительство). В каждой номинации участники делятся на 3 возрастные группы: младшая: 7-9 лет, средняя: 10-13 лет, старшая: 14-17 лет.

Конкурс пройдет в 2 этапа:

1 этап — с 20-21 ноября на методических отделах школы. Участники, занявшие I, II, III места, будут рекомендованы для участия в общешкольном этапе.

2 этап — 25-26 ноября проведение общешкольного конкурса.

27 ноября будут подведены итоги общешкольного конкурса.

30 ноября состоится награждение победителей каждой номинации в каждой возрастной категории.

— В номинации «Музыкальное творчество» учащихся будут оценивать по следующим критериям: исполнительское мастерство, артистичность, сложность репертуара, техника исполнения, оригинальность творческого замысла. В номинации » Художественное творчество» к работам обучающихся будут предъявлены следующие требования: обучающийся должен будет представить одну работу. На конкурс принимаются работы в графике, живописи, ДНИ; в формате АЗ и А2. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой. В номинации «Музыкальное творчество» обучающийся должен представить одну характерную пьесу (видеозапись с исполнением конкурсного произведения) — рассказала директор школы, заместитель председателя Комиссии конкурса Владычек К.С.

Жюри конкурса «Осенние мотивы» представлено следующим составом:

Эксузян С.С. — депутат Городского Собрания Сочи, организатор, председатель Комиссии;

Владычек К.С. — директор, заместитель председателя Комиссии;

Дуброва Н.В. — заместитель директора по УВР;

Вострухина Е.А. — заместитель директора по ОМР;

Агабекян Т.А. — зав. художественным отделением.

Победители конкурса (общешкольного этапа) награждаются дипломами за I, II, III место в каждой возрастной категории в каждой номинации. Участники конкурса, не занявшие места, награждаются благодарностями за участие в конкурсе.

30 ноября будут объявлены итоги конкурса.

По решению организатора конкурса С.С. Эксузяна, за первое место в каждой возрастной категории будет вручен подарок.

Работы победителей конкурса будут представлены на сайте, в Instagram и YouTube школы.

Ольга Полякова, помощник председателя территориальной депутатской группы Лазаревского района



Источник: http://gazdep.ru/2020/11/13/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%b3%d1%81%d1%81-%d1%81-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b7%d1%8f%d0%bd-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%be/