«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: ЧЕМ УДИВЯТ НАС ДЕТИ?

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Что думают маленькие россияне о переписи и как ее видят? Ответ мы сможем получить совсем скоро. Росстат запускает большой конкурс детских рисунков, посвященный Всероссийской переписи населения.

К участию в новом красочном конкурсе приглашаются дети от 7 до 12 лет. Задача – показать на рисунках свою страну и то, как в ней будет проходить перепись населения. Например, можно изобразить свою семью в момент переписи; переписчиков, обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, где люди самостоятельно заполняют электронные переписные листы. Помимо этого можно нарисовать еще и свои города, поселки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с изображением эмблемы переписи или ее талисмана — ВиПиНа.

Это не первый семейный творческий конкурс, который запускает Росстат:

«В фотоконкурсе «Страна в объективе» приняли участие фотографы из 71 региона России. Одной из самых популярных стала номинация, в которой персонажем фотографии становилась птичка ВиПиН - талисман переписи. Я рассчитываю, что и в конкурсе детских рисунков ВиПиН будет героем рисунков у многих авторов, принеся им не только победу, но и удачу», — сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою страничку с 16 ноября 2020 по 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram должен быть открытым для всех. По хештегу, кстати, можно найти и оценить рисунки всех участников.

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и творческих участников ждут замечательные призы.

Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а дальше — с помощью жюри. Первый этап голосования продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда проголосовать за работу «лайком» сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты. Жюри будет состоять из представителей Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда», представителей творческих профессий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).

Победители получат четыре премии: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения