В Краснодарском государственном институте культуры 20 ноября состоится торжественный концерт к юбилею колледжа

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В онлайн-режиме студенты, родители, будущие абитуриенты и другие зрители смогут увидеть выступления юных музыкантов, хореографов, вокалистов.

На сцене выступят как студенты отделения среднего профессионального образования, так и учащиеся Детской школы искусств КГИК.

В рамках юбилея в вузе также представлена выставка студентов колледжа по направлению "Дизайн". В экспозиции "Мгновения лета" выставлены лучшие работы учащихся разных курсов.

Колледж института был создан в 2015 году. Образовательная деятельность ведется по пяти программам подготовки специалистов среднего звена. Студенты колледжа становятся победителями и призерами многих творческих конкурсов, после окончания обучения лучшие выпускники имеют возможность продолжить учебу в институте культуры.

Источник: пресс-служба ректора КГИК