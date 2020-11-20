Президентская библиотека к 250-летию знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна

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19 ноября 2020 года исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846) – талантливого мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции, впоследствии директора Морского кадетского корпуса, автора первых научных трудов по морскому делу.

«До Крузенштерна русский флот, хотя уж и прославивший себя победами, не выходил ещё из европейских морей. Крузенштерн хотел познакомить русский флот с океаном, хотел поднять его значение в глазах морских держав. <…> Крузенштерн желал, чтобы предприятие его положило начало кругосветным плаваниям, он желал, чтобы русский флот достиг во всех отношениях право занять место в ряду флотов издревле знаменитых держав, и Крузенштерн готов был…доказать, что флот наш способен добыть себе это право», – читаем в издании «Адмирал И. Ф. Крузенштерн. Первый русский плаватель вокруг света» (1873), ознакомиться с которым можно на портале Президентской библиотеки.

На портале Президентской библиотеки представлен его подробный отчёт «Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева», а также издания, рассказывающие о вкладе Крузенштерна в историю отечественного мореплавания.

Одну из книг – «Русские кругосветные путешествия. От Крузенштерна до "Седова"» – написал потомок знаменитого адмирала Алексей Крузенштерн. Повествование предваряют слова И. Ф. Крузенштерна: «Просвещённый не может иметь сложностей в усугублении блага и славы нации». А ниже стоит надпись на латыни «Navigare necesse est», что значит «Плыть необходимо» –­ фраза из древнеримского изречения о важности идти вперёд, мужественно преодолевая трудности, о верности долгу.

Появившийся на свет в родовом имении в Эстляндии в окрестностях Таллина (бывшего Ревеля) Иван Крузенштерн (при рождении Адам Йохан фон Крузенштерн) происходил из остзейских немцев, давно находившихся на русской службе. Образование получил дома, затем в школе при Ревельской кирхе. В 15 лет Ивана Крузенштерна определили в Кронштадтский морской корпус, однако по причине начавшейся войны со Швецией он был досрочно выпущен для участия в военных действиях. За смелость, проявленную в одном из сражений, он был произведён в лейтенанты.

В 1793 году Иван Крузенштерн отправился «учиться морскому делу настоящим образом» в Англию в числе лучших молодых офицеров. Среди них были Юрий Лисянский, Василий Головнин, Фаддей Беллинсгаузен и другие, ставшие впоследствии известными мореплавателями и принёсшие много пользы своему Отечеству. На английских судах Крузенштерн ходил в плавания к берегам Северной Америки и Антильским островам, в Индию и Китай, но всё чаще задумывался о собственной экспедиции. «К счастию, – говорится в «Морском сборнике. Т. 102, № 6», – он был щедро наделён от природы тем, что отличает высокие дарования от обыкновенных – именно пытливым умом, беспрерывно, в силу собственного побуждения, стремящимся расширить круг своих знаний и постоянно увеличивать сферу своей деятельности».

Первый проект кругосветного плавания (или «начертания», по определению Крузенштерна) был составлен по возвращении на родину в 1799 году. Мореплаватель предлагал регулярно посылать корабли в северную часть Тихого океана для охраны наших колоний и снабжения их всем необходимым по воде, а не по суше, что сулило немалую выгоду. В это же время велась активная торговля с Китаем, и Крузенштерн предлагал организовать её более выгодным образом, не переплачивая Англии, Дании и Швеции за китайские и индийские товары.

Между тем попытки воплотить в жизнь этот перспективный план долгое время ни к чему не приводили. Знаменитые в прошлом флотоводцы (к примеру, адмирал екатерининской эпохи Василий Чичагов) выступали против, так как с недоверием относились к «прожектам» молодых мореплавателей.

«Насколько это предприятие на то время казалось трудным и почти неподъёмным для молодого русского флота, видно из того, что опытнейшие и старейшие моряки того времени упорно советовали собрать экипаж для кораблей, отправляющихся в кругосветку, не из русских, а из английских матросов, – говорится в издании «Адмирал И. Ф. Крузенштерн. Первый русский плаватель вокруг света», – <…> Впрочем, Крузенштерн лучше других умел ценить русских матросов…и ставил их не только наравне, но даже и выше английских».

Дело получило ход лишь в начале правления императора Александра I в 1802 году. В ведение Ивана Крузенштерна и его помощника Юрия Лисянского было передано два парусных шлюпа: «Надежда» и «Нева». Подробные требования, маршруты и ожидания мореплавателей описаны в рукописном документе «Инструкция Главного правления Российско-Американской компании начальнику первой русской кругосветной экспедиции капитан-лейтенанту И. Ф. Крузенштерну», доступном на портале Президентской библиотеки.

«В 1803 году подняли суда свои паруса и вышли из Кронштадта ровно через 100 лет со дня основания Петром Петербурга и гавани его Кронштадта. <…> Едва ли можно было достойнее отпраздновать столетнее существование столицы, перенесённой к берегам моря с глубоко обдуманным намерением. Разве могло что-либо настолько почтить память великого основателя, насколько почтило это случайное, негромогласное торжество?», – читаем в издании «Адмирал И. Ф. Крузенштерн. Первый русский плаватель вокруг света».

За время экспедиции морякам многое пришлось пережить: буря, настигшая «Надежду» у берегов Японии, в клочья изодрала паруса судна, мореплаватели испытывали нехватку продуктов, способных предотвратить заболевание цингой. «Чем дольше длилось плавание, – узнаём в издании «Русские кругосветные путешествия. От Крузенштерна до "Седова"», – тем скуднее становилась пища. Три раза в неделю ели солонину. Иногда хорошим дополнением к столу были пойманные тунцы или макрель».

В подобных суровых условиях нужно было не просто выживать, но еще и работать. Офицеры стояли на вахте при любой погоде, вели тригонометрическую съёмку, делали записи в личных дневниках наблюдений. Натуралисты изготовляли чучела рыб, птиц, заспиртовывали и засушивали морских животных, составляли гербарии. Крузенштерн отвечал за весь корабль и экипаж, руководил навигационными и астрономическими наблюдениями, вёл большую научную работу. Каюты на судах были только общие, и Иван Фёдорович вынужден был вести свои записки в кают-компании на краешке стола… Обо всём этом можно прочесть в издании «Адмирал И. Ф. Крузенштерн. Первый русский плаватель вокруг света».

Через три года Крузенштерн вернулся из кругосветного плавания «с богатою добычей научных сведений». На карту мира были нанесены новые острова, проливы, рифы, бухты и мысы, исправлены неточности карт Тихого океана. И в России, и за ее пределами Крузенштерн заслуженно считался лучшим гидрографом Тихого океана. Отчёт руководителя экспедиции Крузенштерна был переведён на все европейские языки и стал достоянием образованного мира.

В 1827 году Иван Фёдорович Крузенштерн был назначен директором Морского кадетского корпуса. Подготовка морских офицеров считалась труднейшей задачей в деле развития флота, и долгие годы Россия вынуждена была приглашать с этой целью специалистов из-за границы. Получив возможность воспитывать кадетов, развивать морскую науку, Крузенштерн прославил русский флот ещё и целым рядом методических сочинений, которые используются и в наше время.

«Перелистывая «Морской атлас», авторы обратили внимание на карту маршрутов русских кругосветных плаваний XIX века, –­ читаем в сборнике «Русские кругосветные путешествия. От Крузенштерна до "Седова"». – Они как капилляры пронизывают Тихий океан. Именно эти двухвековые усилия российских моряков-первопроходцев <…> позволяют России оставаться океанской державой, поддерживая сформированное нашими предками уникальное геостратегическое качество нашей великой страны».