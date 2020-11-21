Открылся Международный форум «Уроки Нюрнберга», который проходит 20 и 21 ноября в Москве

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Торжественное открытие Форума и первое пленарное заседание на тему «75 лет Нюрнбергскому трибуналу – исторические истины и вызовы современности» началось в 11:00.

В работе Международной научно-практической Конференции «Уроки Нюрнберга» принимают участие представители различных министерств и ведомств, общественных и молодежных объединений, научной и творческой интеллигенции, политики и общественные деятели, а также представители более 30 стран мира и 85 субъектов Российской Федерации.

Форум такого масштаба (посвящённый главному процессу человечества) в нашей стране проводиться впервые. Он реализуется благодаря поддержке Фонда президентских грантов и приурочен к 75-летию Нюрнбергского международного военного трибунала.

Стать участником форума «Уроки Нюрнберга» можно в формате онлайн – трансляции по ссылке https://victorymuseum.ru/playbill/events/uroki-nyurnberga/