Сидя на даче, романы пишутся быстрее...

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Новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание Острова" поступил в продажу в пятницу в печатном и электронном форматах, заявила издатель Елена Шубина.

"Тираж планируем большой. Всем хватит. Думаю, что потом будем двигаться дальше и делать допечатки. Все книги Водолазкина идут с допечатками, а общий совокупный тираж его книг очень большой... Я каждый раз удивлялась, получая новый текст Евгения. Никогда разочарования не было ни с одним из четырех романов, только удивление, желание автора разнообразить и работать с разными жанрами, языком - это удивительно", - поделилась она.

По словам самого Водолазкина, из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, он стал больше писать.

"Я сидел на даче... Там понял, как много можно успеть, когда не болтаешься в поездках, когда занимаешься только своим делом, когда не посещаешь массы, в общем, не очень нужных увеселений. Я собирался закончить роман в феврале-марте, но закончил в августе и замечаю, что сейчас многие закончили или заканчивают романы из тех людей, которых я всегда читаю... На мой взгляд, будущий год будет гораздо интереснее года нынешнего с литературной точки зрения, хотя бы судя по именам тех, кто закончил романы", - сообщил писатель.

Источник: РИА новости