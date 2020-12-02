Отправить письмо Деду Морозу можно в любом почтовом отделении края

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Жители и гости Кубани могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника через Почту России. Важно правильно оформить конверт и опустить послание в почтовый ящик.

В первый день зимы Почта России напоминает: чтобы письмо точно попало к Деду Морозу, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: «162390, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза», и наклеить на него марку. Опустить письмо можно в обычный почтовый ящик синего цвета для сбора простых писем – они расположены как в самих почтовых отделениях, так и на улицах всех населенных пунктов Кубани.

Отправлять письма волшебному адресату со своими пожеланиями и мечтами можно в течение всего декабря. Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в его резиденцию в Великий Устюг. В прошлом году Почта России доставила Деду Морозу сотни тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых со всей страны.