/Культура/

Отправить письмо Деду Морозу можно в любом почтовом отделении края

Жители и гости Кубани могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника через Почту России. Важно правильно оформить конверт и опустить послание в почтовый ящик.

В первый день зимы Почта России напоминает: чтобы письмо точно попало к Деду Морозу, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: «162390, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза», и наклеить на него марку. Опустить письмо можно в обычный почтовый ящик синего цвета для сбора простых писем – они расположены как в самих почтовых отделениях, так и на улицах всех населенных пунктов  Кубани.

Отправлять письма волшебному адресату со своими пожеланиями и мечтами можно в течение всего декабря. Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в его резиденцию в Великий Устюг.  В прошлом году Почта России доставила Деду Морозу сотни тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых со всей страны.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Николай Наумов: Главный провал руководства — назначение Николича. У нас любой физрук так игру не построит

Андрей Хромов: Мысли вслух по итогам ноября...

Жители Кубани могут написать новогоднее письмо Сборной России по футболу

Правительство РФ перенесло срок начала проверок ЭТП для госзакупок на январь 2022 год

Болеют на 30% реже: как астма защищает от COVID-19