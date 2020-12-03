ТОП САМЫХ ДОРОГИХ АРТИСТОВ НА КОРПОРАТИВЫ: рейтинг- 2020

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То, что несмотря на запреты новогодние вечеринки все равно будут никто и не сомневался, но сколько стоят эти квартирники и у каких именно музыкантов в этом году есть шанс ворваться в топовую лигу? Странно, но факт, при всей своей популярности Нилетто и Бузова в новогоднюю ночь будут стоить не дороже 2 млн р.

Больше стоит даже Maruv (2,2 млн р)!

Прослойка поп-рэп артистов Джиган, Мот, L?ne и Артик и Асти будут стоить около 2,5 млн рублей за корпорат. Отметим, что все это артисты с относительно длинной творческой историей и репертуаром, который давно уже подходит и под большие залы, и под домашние рублевские вечеринки.

Когорта поп-певцов Билан-Лазарев-Крид стоит в районе 3 млн (Билан чуть дешевле - 2,7 млн, а вот Крид в саму новогоднюю ночь может стоить и чуть дороже (3-3,5 млн). Певец активно держится в топах музыкальной индустрии после ухода с Black Star и, не смотря на то, что работает с молодой публикой, востребован и среди заказчиков новогодних вечеринок!

Моргенштерн почти догнал Тимати по гонорарам, и стоит 3,5 млн р, сам Тимати чуть дороже - его выступление варьируется от тех же 3,5 до 4 млн р за новогодний сет.

На этом же уровне - 4 млн р - будут и гонорары Веры Брежневой и группы Руки Вверх. Баста после выхода альбома 40 и успешного сотрудничества с Первым Каналом и шоу Голос оказался САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ РЭПЕРОМ среди заказчиков корпоратов - его гонорар 4,5 млн р.

Аналогично стоит выступление Полины Гагариной, которая выросла по стоимости корпората - 4,5 млн р. В топ в этом году помимо Моргенштерна ворвались Little Big - их гонорар устаканился в районе 5 млн р и находится на одном уровне с Лободой и Стасом Михайловым.

Киркоров стоит 6 млн р, а вот Лепс снизился в этом году до 7 млн р (ранее стоимость была равна 8,5 млн). Лепс замыкает тройку лидеров. На втором месте Шнур, который обычно за новый год брал 21 млн, за декабрьские выступления около 15 млн, но в этом году стоимость выступления Сергея составит всего 11,5 млн р. (+ свой тех райдер на 800к).

Первое место заняла Алла Пугачева, вернувшаяся в декабре в корпоративную сетку прайсов со стоимостью 18 млн р за декабрьские корпораты и 21 млн р за выступление в саму новогоднюю ночь.

Источник: Телеграм-канал