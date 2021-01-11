Владимир Синяговский принял участие в международной научной конференции

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Состоялось открытие IV Международной научной конференция «II мировая война: историографические традиции и новые подходы в изучении (к 75-летию Победы)» на базе Новороссийского Политехнического института.

В конференции приняли участие кандидаты и доктора политических и исторических наук, а также депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Основные тематики докладов: Память о войне в сознании современников и потомков, движение сопротивления, социально-экономические проблемы периода ВОВ, вклад в победу. Конференция проходила 2 дня и было выслушано 52 доклада.

«Сегодня для того, чтобы отстоять свои законные права, Россия вынуждена напоминать об исторической правде и отстаивать ее от многочисленных посягательств, диктуемых не абстрактными «общечеловеческими ценностями», а корыстными интересами. Позитивный образ Великой Отечественной войны остается последним «рубежом обороны»: отступать дальше некуда. Именно поэтому необходимо отстаивать правду о войне по всем направлениям – и внутренним, и международным.

Город-герой Новороссийск на протяжении последних лет стал активным инициатором обсуждения и объединения на едином поле осмысления темы Великой Отечественной войны и Великой Победы ученых, архивистов, историков, для кого ценность исторической науки неразделима с ее объективной оценкой. Приветствую участников IV международной научной конференции «II мировая война: историографические традиции и новые подходы в изучении (к 75-летию Победы)», которая собрала на дискуссионные площадки более 50 ученых из России, Республики Беларусь, Израиля, Сербии, Казахстана, Украины, Словакии, Канады, Болгарии. Уверен, что вас ждут глубокие научные дискуссии», - сказал на открытии Владимир Синяговский.