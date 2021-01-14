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Это вам не спецэффекты: Джеки Чан рисковал жизнью в «Доспехах бога»

Ястреб (Джеки Чан) похитил в Африке волшебный ритуальный меч и попал в водоворот опасных приключений.

Меч оказался не простым, а магическим: это часть доспехов бога, которые удерживают силы Зла и на позволяют им уничтожить мир. Когда силы Зла узнали, что Ястреб получил доступ к доспехам бога, они похитили его возлюбленную и потребовали выкуп...

Во время съемок «Доспехов бога» Джеки Чан получил одну из самых опасных и серьезных травм. Роль супергероя чуть не стоила молодому актеру жизни.

Смотрите фильм «Доспехи бога» 15 января в 16:25 на телеканале «ЧЕ!»

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Категория: Новости / Культура

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