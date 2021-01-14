Продолжение, которое превзошло оригинал: «Доспехи бога-2» покажут на «ЧЕ!»

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По заказу таинственного ?миллионера азиатскому Ястребу придется отправиться в Африку на поиски нацистских сокровищ. К экспедиции присоединится Ада — специалист по Африке — и Эльза, которая ищет своего пропавшего деда.

«Доспехи бога-2» — комедийный боевик, который снял легендарный Джеки Чан и сам же сыграл в нем главную роль.

Амбициозность, масштабность и отличный юмор — так можно описать этот фильм. И, конечно, поклонников Джеки Чана ожидают эффектные сцены боев и драк. Только на постановку одной драки в аэродинамической трубе ушло целых четыре месяца. Не пропустите этот захватывающий момент!

Смотрите фильм «Доспехи бога-2» 15 января в 18:25 на телеканале «ЧЕ!»