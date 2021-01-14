Владимир Синяговский: На Кубани разрешат работу театров и домов культуры

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На сегодня на Кубани сохраняется стабильная эпидситуация. За последние сутки зарегистрировано 195 случаев COVID-19. Всего в крае 30378 заболевших коронавирусом, 20716 из них уже выздоровели.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина также высказалась за открытие этих учреждений культуры при строгом соблюдении всех мер защиты – ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

При несоблюдении требований театры и дома культуры будут закрывать, как это уже произошло с двумя кинотеатрами в Краснодаре и Армавире. Роспотребнадзор приостановил деятельность учреждений из-за превышения допустимого количества зрителей(а это 15%).

«В Краснодарском крае люди просят открыть театры и дома культуры. Жителям уже хочется насладиться театральным искусством, увидеть любимых актеров. Жители неоднократно обращались на встречах с таким вопросом. Решение Губернатором принято взвешенное и продуманное по возобновлению работы театров домов культуры. Важно на местах провести разъяснительную работу и обеспечить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора», - отметил Владимир Синяговский.