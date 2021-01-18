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КГИК представит концерт "Я люблю тебя, Россия"

Краснодарский государственный институт культуры 20 января представит онлайн-концерт "Я люблю тебя, Россия".

Перед зрителями выступит оркестр народных инструментов. В его исполнении прозвучат композиции, посвященные русскому фольклору, просторам нашей страны и широкому многообразию русской культуры.

В концертных номерах также примут участие вокалисты, ансамбль народной песни "Молодычка", хор кафедры эстрадно-джазового пения.

Оркестр будет играть под руководством двух дирижеров: заслуженного артиста Российской Федерации, лауреата международных и всероссийских конкурсов, доцента кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования КГИК Юрия Кравчука и лауреата всероссийских и международных конкурсов, старшего преподаватель кафедры Игоря Ведерникова.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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