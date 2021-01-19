Сразу три ведущие литературные премии открывают новый сезон

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20 января начинается прием работ на соискание Национальной литературной премии «Большая книга», Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов и Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». Представить произведения можно до 28 февраля 2021 года.

На соискание «Большой книги» в шестнадцатом сезоне могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2020 года до 28 февраля 2021 года. Правом выдвижения опубликованных произведений обладают их авторы, а также издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии — Литературной академии.

В этом году претендентам нужно, кроме одного бумажного экземпляра изданной книги, прислать соответствующий ей текст произведения в PDF формате по электронной почте, а также копии всех сопроводительных документов. Если выдвигается рукопись, необходимо прислать только PDF (без распечатанного варианта) и копии сопроводительных документов. Положение о премии опубликовано на сайте bigbook.ru.