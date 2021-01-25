Вокалисты КГИК покорили Париж

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Вокалисты Краснодарского государственного института культуры завоевали награды Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества "Гран-при".

Он проходил в заочном формате в Париже.

Первое место среди эстрадных вокалистов завоевал магистрант кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Алан Калоев. Он исполнил "Un amore per sempre" (слова – Марко Маринанджели, музыка – Уолтер Афанасьефф). Алан – выпускник кафедры эстрадно-джазового пения, выступает в студенческом хоре.

Второе место присудили студентке первого курса Юлии Хомутовой. Она исполнила песню из репертуара Натальи Подольской "Выключи свет".

Конкурс проходил при поддержке Ассоциации композиторов "Первого канала" и Международной ассоциации артистов "Звездный десант".

Юлия Хомутова также стала лауреатом I степени в I Международном вокальном конкурсе эстрадной песни "Золотой голос эстрады". Она победила в номинации "Сольное пение". Третье место также заняла ее однокурсница Анна Сенина. Конкурс проходил в Ростове-на-Дону.

К конкурсам вокалистов готовила доцент кафедры Оксана Леурда.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры