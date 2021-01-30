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Новые лица на Первом
Кабмин выдвинул кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала.
В список вошли:
Замруководителя аппарата правительства Леонид Левин
Помощник президента Максим Орешкин
Начальник управления президента по общественным связям Александр Смирнов
Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь
Первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев
Председатель правления СОГАЗа Устинов
Старший вице-президент ВТБ Светлана Федоренко
Глава Минцифры Максут Шадаев
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст
Гендиректор Автопромимпорта Евгений Казанов
Замначальника управления Росимущества Ольга Рязанова
Замдиректора департамента Минцифры Геннадий Трубицын
Источник: @Смутное время