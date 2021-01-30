Новые лица на Первом

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Кабмин выдвинул кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала.

В список вошли:

Замруководителя аппарата правительства Леонид Левин

Помощник президента Максим Орешкин

Начальник управления президента по общественным связям Александр Смирнов

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь

Первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев

Председатель правления СОГАЗа Устинов

Старший вице-президент ВТБ Светлана Федоренко

Глава Минцифры Максут Шадаев

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст

Гендиректор Автопромимпорта Евгений Казанов

Замначальника управления Росимущества Ольга Рязанова

Замдиректора департамента Минцифры Геннадий Трубицын

Источник: @Смутное время