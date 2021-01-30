/Культура/

Новые лица на Первом

Кабмин выдвинул кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала.

В список вошли:

Замруководителя аппарата правительства Леонид Левин

Помощник президента Максим Орешкин

Начальник управления президента по общественным связям Александр Смирнов

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь

Первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев

Председатель правления СОГАЗа Устинов

Старший вице-президент ВТБ Светлана Федоренко

Глава Минцифры Максут Шадаев

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст

Гендиректор Автопромимпорта Евгений Казанов

Замначальника управления Росимущества Ольга Рязанова

Замдиректора департамента Минцифры Геннадий Трубицын

Источник: @Смутное время

Просмотров: 72 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Вновь о скандальных выборах депутатов городской думы Новороссийска...

Проект "Срок Годности": Анатолий Спирин (@kaktovottak) о молодежи и улице

Слушайте, лет через пятьдесят в Краснодаре появятся улицы Беньяша, Панченко и Вальковича?

В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю организовали дополнительные занятия с несовершеннолетними осужденными по изучению иностранного языка

Рейд ГИБДД Сочи