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5 февраля 2021 года исполняется 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова, писателя, публициста, литературного критика.

К юбилею литератора Президентская библиотека на своем портале приглашает ознакомиться с оцифрованным «Собранием сочинений Н. А. Добролюбова» в восьми томах, изданным в 1911 году. Также в свободном доступе и в фонде учреждения размещены электронные копии редких книг, раскрывающих как творчество Добролюбова, так и его личность.

«…Не много слов понадобилось Некрасову для того, чтобы над свежей могилой своего почившего сотрудника характеризовать его рано оборвавшуюся жизнь: „Бедное детство в доме бедного священника, бедное полуголодное учение; потом четыре года лихорадочного неутомимого труда, и наконец год за границей, проведённый в предчувствии смерти, – вот и вся биография Добролюбова“, – пишет в предисловии к «Собранию сочинений Н. А. Добролюбова» литературный критик Владимир Кранихфельд, – <…> Но разве одними внешними событиями определяется содержание человеческой жизни? Для неё они служат скорее рамой, оправой… В простую безыскусственную оправу внешних событий жизни Добролюбова вставлена картина огромного исторического значения и ценности».

…Николай Добролюбов прожил всего 25 лет. Но, несмотря на молодость, именно им были написаны лучшие критические статьи того времени: «Что такое обломовщина?», «Луч света в тёмном царстве», «Когда же придёт настоящий день?». Именно ему Чернышевский без колебаний передал редактирование литературно-критической части журнала «Современник». Всего за четыре года, отпущенные ему судьбой на литературную деятельность, Добролюбов сумел стать «красой и гордостью русской литературы, властителем дум русской интеллигенции шестидесятых годов». Владимир Кранихфельд подчёркивал: «Идеи, которые проводит Добролюбов в своих сочинениях, уже не принадлежат ему одному. Это общее достояние всех нас, и мы сплошь и рядом пользуемся ими, как стёртой монетой, не зная и даже не интересуясь, кем и при ком она отчеканена».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки