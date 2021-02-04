Надежность монумента «Родина-мать» проверят за 700 тыс. рублей

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Государственный музей-заповедник «Сталинградская битва» заказал проверку долговременной безопасности строительных конструкций скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде за 700 тыс. руб., пишет РБК.

Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

В сведениях о закупке говорится, что специалисты также проведут оценку эксплуатационной надежности главного монумента комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Максимальная цена договора составляет 700 тыс. руб. Эти средства пойдут на инженерно-технические консультации и другие услуги. Работы должны быть завершены до 31 марта.

В администрации Волгограда посоветовали РБК обратиться в Музей-заповедник «Сталинградская битва» и отметили, что закупки государственного заповедника не подведомственны муниципалитету.

В Музее-заповеднике «Сталинградская битва» оперативный комментарий РБК предоставить не смогли.

«Родина-мать зовет!» является одним из самых высоких монументов в мире: общая высота памятника достигает 85 м. Монумент был полностью выполнен из железобетона. Скульптура возводилась в 1959–1967 годах в рамках мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» и является второй частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке.

Источник: @Новости госзакупок