23-летнего сына владельца «Русской медиагруппы» наградили медалью за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры

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Такой указ сегодня подписал президент Владимир Путин.

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сам ЮрКисс отказался комментировать изданию «Подъём» вручение награды, сказав, что опасается мошенников.

«Я никогда не даю комментариев по телефону. Очень настороженно отношусь к такого рода звонкам, потому что много мошенников. У меня чёткая позиция в этом плане. Я никогда не даю комментариев по телефону СМИ, прошу прощения».

В свои 23 года артист входит в совет директоров холдинга «Русская медиагруппа» и руководит компанией «Брайт Стар», которая занимается организацией концертов.

Источник: @pdmnews