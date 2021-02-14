Юбилейный концерт Алены Стихаревой прошел в Краснодаре

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В Краснодарском государственном институте культуры 12 февраля состоялся юбилейный концерт известного автора, композитора и певицы Алены Стихаревой.

Ее произведения исполнили студенты кафедры эстрадно-джазового пения. Песни прозвучали как в исполнении дуэтов и целого хора, так и сольно. Все номера сопровождались хореографическими постановками. Их исполняли студенты кафедры хореографии, а также учащиеся отделения детских студий и предпрофессионального образования.

Веселые композиции, а также лирические баллады окутали концертный зал вуза особой атмосферой.

Алена Стихарева и сама появилась на сцене – аккомпанировала на рояле своей ученице, а после и сама исполнила несколько песен вместе с дуэтом "Гитара-Фиеста".

Зал приветствовал артистку овациями и букетами.

Алене Стихаревой 5 февраля исполнилось 55 лет. Концерт также был приурочен к юбилею института культуры.

Источник: пресс-служба ректора КГИК