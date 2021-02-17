В Президентской библиотеке стартует цикл лекций, посвящённый 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского

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19 февраля 2021 года в 11:00 по московскому времени в Президентской библиотеке в рамках проекта «Знание о России» состоится видеолекторий «Ценность жизни в художественном мире Ф. М. Достоевского».

Мероприятие станет первым в цикле лекций «Фёдор Достоевский – разговор о ценностях», посвящённом 200-летию со дня рождения всемирно известного писателя, которое будет отмечаться 11 ноября 2021 года.

Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. Встреча пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, на YouTube-канале учреждения и в социальной сети «ВКонтакте».

Лекцию проведёт кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Дмитрий Богач. Он проанализирует художественные произведения, публицистику и собрание писем Фёдора Достоевского, расскажет, как классик показывал ценность человеческой жизни, и опровергнет стереотип, что Фёдор Достоевский – писатель пессимистичный.

В рамках мероприятии Дмитрий Богач передаст в дар Президентской библиотеке экземпляр своей монографии «Природа как ценность в наследии Ф. М. Достоевского» (2018).

Участие в видеолектории также примут почётный работник Министерства образования и науки Российской Федерации, ветеран педагогического труда Ирина Грибова; специалист библиотеки «Синяя птица» Красносельского района Екатерина Нижегородова; секретарь Российского общества Ф. М. Достоевского Наталья Шварц; представители Дрезденского Русского центра и учащиеся школы № 36 города Челябинска.

Узнать больше о Фёдоре Достоевском можно из материалов Президентской библиотеки, которые представлены в специальной цифровой коллекции «Ф. М. Достоевский (1821–1881) [Мир Достоевского]». В подборку вошли копии текстов произведений классика русской литературы и материалов о его жизни и творчестве.

В Президентской библиотеке регулярно проводятся интерактивные уроки и видеолекции, подробная информация о которых доступна на портале учреждения в разделе «Мультимедийные уроки» и в рубрике «Видеолекторий – школе», где представлены записи прошедших в Президентской библиотеке лекций и открытых уроков.

Аккредитация представителей СМИ – до 11:00 18 февраля 2021 года.

Заявки на аккредитацию просим направлять по прилагаемой форме с пометкой «Аккредитация СМИ» на media@prlib.ru, titunina@prlib.ru Кристине Титуниной, тел.: (812) 305-16-21, доб. 781; моб. +7 (999) 218-05-98.

В письме необходимо указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные (серию, номер, место регистрации), перечень проносимой аппаратуры, контактные телефоны, наименование СМИ.

Обращаем внимание представителей СМИ, что направлять заявки на аккредитацию и прибывать на мероприятие необходимо заблаговременно.

Вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной регистрации и при наличии паспорта: представителей СМИ – через подъезд № 2; участников и гостей мероприятия – через подъезд № 1.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно!

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки