Акция "ПоЧитай Победу" прошла для кадет

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Студенты кафедры библиотечно-библиографической деятельности Краснодарского государственного института культуры провели литературно-художественную акцию "ПоЧитай Победу" для воспитанников Музыкального кадетского корпуса.

О юных героях Великой Отечественной войны узнали кадеты пятого класса. Студенты рассказали им трогательные истории о героизме Зины Портновой, Лени Голикова, Марата Казея, Муси Пинкензона, Володи Головатого и других ребят.

В рамках акции кадеты также познакомились с книгами, в которых описываются истории героев-пионеров, а в завершении они почтили память погибших минутой молчания.

Кадеты тоже смогли высказать свои впечатления, ребята отметили, что их очень тронули поступки таких же ребят, которые не побоялись отдать жизнь за Родину.

Подобные акции студенты информационно-библиотечного факультета регулярно проводят для воспитанников Музыкального кадетского корпуса, прививая кадетам любовь к книгам и воспитывая в младших товарищах чувство патриотизма.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры