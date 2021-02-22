В широкий прокат фильм «Белый снег» выйдет 4 марта

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В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Белый снег». Это масштабный байопик о судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе. Премьеру посетил корреспондент Первого студенческого агентства.

Фильм прослеживает путь легендарной спортсменки от первых шагов на лыжах до триумфа на чемпионате мира 1997 года, где Елена завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Всего на счету Вяльбе три олимпийских «золота» и четырнадцать золотых медалей на чемпионатах мира.

«Это абсолютно честная картина о том, что было. Я принимала активное участие в работе над фильмом на всех его этапах, помогала корректировать сценарий, давала спортивные советы актрисам в ходе съемок гонок. Эпизоды снимались в Кировске, который съемочная группа «гримировала» то под Норвегию, то под Армению», – рассказала глава ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.

«Лена в сюжете фильма — это русская «чудо-женщина». Мы гордились ею в 90-е и мечтали с ней познакомиться. И данная картина показывает, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте. Вся страна гордится этим и подрастающее поколение должно знать своих героев», – рассказал продюсер Тимур Хван.