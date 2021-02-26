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Хореографы вуза взяли Гран-при международного конкурса
Ансамбль народного танца "Калына" Краснодарского государственного института культуры завоевал Гран-при Международного многожанрового конкурса-фестиваля "Энергия звезд".
Хореографы вуза выступали в номинации "Хореография. Народный танец" (возрастная категория: 19-25 лет).
Ансамбль представил номер "Аварский танец". Руководитель коллектива – старший преподаватель кафедры хореографии КГИК Вячеслав Аршинин.
Оценивали конкурсантов профессиональные члены жюри.
Напомним, недавно ансамбль стал также лауреатом I степени II Международного хореографического конкурса "Танец – душа народа".
Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры