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Хореографы вуза взяли Гран-при международного конкурса

Ансамбль народного танца "Калына" Краснодарского государственного института культуры завоевал Гран-при Международного многожанрового конкурса-фестиваля "Энергия звезд".

Хореографы вуза выступали в номинации "Хореография. Народный танец" (возрастная категория: 19-25 лет).

Ансамбль представил номер "Аварский танец". Руководитель коллектива – старший преподаватель кафедры хореографии КГИК Вячеслав Аршинин.

Оценивали конкурсантов профессиональные члены жюри.

Напомним, недавно ансамбль стал также лауреатом I степени II Международного хореографического конкурса "Танец – душа народа".

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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Хореографы вуза взяли Гран-при международного конкурса

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