Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве организаций культуры сдавать площади в аренду без торгов

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Законопроект, предусматривающий право организаций культуры передавать площади в аренду без проведения аукциона организациям общественного питания и лицам, осуществляющим розничную торговлю сувенирной продукцией, приняла Государственная Дума в первом чтении.

Законопроект, разработанный Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом, представила на пленарном заседании Госдумы 10 марта статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

«Жалобы зрителей на порой чрезвычайно завышенные цены в театральных и музейных буфетах, на продукцию не всегда достойного качества, к сожалению, не являются редкостью. В этой связи и был разработан законопроект, который даёт право организациям культуры заключать договоры аренды без торгов в двух случаях», – сказала Алла Манилова.

Речь идёт о праве учреждений заключать договоры аренды без торгов с организациями общественного питания для буфетного обслуживания посетителей и работников организаций культуры, а также с лицами, осуществляющими розничную торговлю сувенирной продукцией.

По словам Аллы Маниловой, предлагаемые изменения позволят создать доступные условия для посетителей учреждений культуры, повысить качество предлагаемых к продаже товаров, расширить ассортимент и поддержать особую атмосферу в культурных институциях.

Кроме того, организации культуры смогут передавать по договорам аренды и безвозмездного пользования без торгов движимое имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля (костюмы, декорации, бутафорию) и к стационарному сценическому оборудованию (сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование).

Предлагаемые изменения создадут условия для более оперативного и эффективного управления имуществом, упрощая процедуру его передачи другим организациям, снизят административную нагрузку, помогут обновить репертуар.

Источник: @Смутное время