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Широкая масленица
В Краснодарском государственном институте культуры сегодня отмечали масленичные гуляния.
Праздник состоялся для воспитанников Музыкального кадетского корпуса.
Загадки, шуточные забавы, игры – настоящие русские гуляния для кадет двух классов устроили студенты кафедры сольного и хорового народного пения факультета народной культуры.
Мальчишки водили хороводы, знакомились с традициями этого праздника, разучивали обрядовые песни.
Зал украшало чучело, а в качестве угощения кадеты получили блины.