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Широкая масленица

В Краснодарском государственном институте культуры сегодня отмечали масленичные гуляния.

Праздник состоялся для воспитанников Музыкального кадетского корпуса.

Загадки, шуточные забавы, игры – настоящие русские гуляния для кадет двух классов устроили студенты кафедры сольного и хорового народного пения факультета народной культуры.

Мальчишки водили хороводы, знакомились с традициями этого праздника, разучивали обрядовые песни.

Зал украшало чучело, а в качестве угощения кадеты получили блины.

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Категория: Новости / Культура

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