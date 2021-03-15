Широкая масленица

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В Краснодарском государственном институте культуры сегодня отмечали масленичные гуляния.

Праздник состоялся для воспитанников Музыкального кадетского корпуса.

Загадки, шуточные забавы, игры – настоящие русские гуляния для кадет двух классов устроили студенты кафедры сольного и хорового народного пения факультета народной культуры.

Мальчишки водили хороводы, знакомились с традициями этого праздника, разучивали обрядовые песни.

Зал украшало чучело, а в качестве угощения кадеты получили блины.