Владимир Синяговский: Благодаря вашему благородному труду преображается и насыщается новыми красками культурная жизнь...

/Культура/

Депутат Госдумы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.

"Дорогие друзья! Уважаемые работники культуры и деятели искусства Кубани!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Именно вы бережно храните традиции нашей культуры и приумножаете культурное наследие Краснодарского края!

Благодаря вашему благородному труду преображается и насыщается новыми красками культурная жизнь региона, пробуждая в каждом из нас лучшие качества и творческие способности. В этот весенний праздник желаю вам доброго здоровья, счастья, творческих идей и достижений, благополучия вам и вашим семьям. Мира и добра!

С уважением," - депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.