Вокалистка вуза победила в двух международных конкурсах

/Культура/

Студентка кафедры академического пения и хорового дирижирования Краснодарского государственного института культуры Александра Коляженкова победила в двух международных конкурсах.

В Международном фестивале-конкурсе инструментального исполнительства, академического вокала и классического танца "Браво, маэстро" она стала лауреатом I степени в номинации "Академический вокал" (взрослая возрастная категория). Александра отправляла видеозапись исполнения произведения "На холмах Грузии" Николая Римского-Корсакова.

С этим же произведением она стала победителем Международного творческого конкурса "Ассамблея Искусств-2021" в Санкт-Петербурге.

Александра учится на втором курсе. Педагог студентки по классу сольного пения – доцент кафедры академического пения и хорового дирижирования, заслуженная артистка РФ Светлана Пташкина.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры