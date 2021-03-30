/Культура/

Вокалистка вуза победила в двух международных конкурсах

Студентка кафедры академического пения и хорового дирижирования Краснодарского государственного института культуры Александра Коляженкова победила в двух международных конкурсах.

В Международном фестивале-конкурсе инструментального исполнительства, академического вокала и классического танца "Браво, маэстро" она стала лауреатом I степени в номинации "Академический вокал" (взрослая возрастная категория). Александра отправляла видеозапись исполнения произведения "На холмах Грузии" Николая Римского-Корсакова.

С этим же произведением она стала победителем Международного творческого конкурса "Ассамблея Искусств-2021" в Санкт-Петербурге.

Александра учится на втором курсе. Педагог студентки по классу сольного пения – доцент кафедры академического пения и хорового дирижирования, заслуженная артистка РФ Светлана Пташкина.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

Просмотров: 130 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Виталий Козырев: На днях произошло радостное событие!

Ведение контекстной рекламы от специалистов

Начался праймериз партии власти

Школьное питание — вопрос национальной безопасности

Новороссийск останется без компании по вывозу мусора?